ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
|
13.10.2026 19:47:26
Hungary's parliament votes to reverse anti-LGBTQ legislation from Orban era
Hungary's parliament passed a bill amending the 2021 "child protection law." The move is considered the first significant reversal of Orban's curbs targeting the LGBTQ+ community.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!