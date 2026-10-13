ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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13.10.2026 23:11:26
Hungary's parliament votes to reverse anti-LGBTQ legislation from Orban era
Hungary's parliament passed a bill amending the 2021 "child protection law." The move is considered the first significant reversal of Orban's curbs targeting the LGBTQ+ community.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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