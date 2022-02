Hunt Companies Finance Trust: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hunt Companies Finance Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,090 USD. Im letzten Jahr hatte Hunt Companies Finance Trust einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,370 USD beziffert, während im Vorjahr 0,390 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,382 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 21,62 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at