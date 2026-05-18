Hunt Companies Finance Trust hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hunt Companies Finance Trust präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,59 Prozent auf 21,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at