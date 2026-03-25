Hunt Companies Finance Trust: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hunt Companies Finance Trust hat am 23.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hunt Companies Finance Trust 0,070 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Hunt Companies Finance Trust mit einem Umsatz von insgesamt 17,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 32,31 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,140 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,340 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 35,24 Prozent auf 122,27 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 79,18 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at