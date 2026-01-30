Hunter Capital Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Hunter Capital Registered hat am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Hunter Capital Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,59 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hunter Capital Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf -0,1 Millionen SEK im Vergleich zu -0,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,30 SEK, nach 1,82 SEK im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hunter Capital Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem -1,04 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 244,23 Prozent gesteigert.

