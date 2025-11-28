Hunter Group ASA Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hunter Group ASA Registered äußerte sich am 27.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,430 NOK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hunter Group ASA Registered 20,7 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 135,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren -58,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at