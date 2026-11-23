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23.11.2026 06:31:29
Hunter Group ASA Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hunter Group ASA Registered gab am 20.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,90 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 NOK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,37 Milliarden NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 6551,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,7 Millionen NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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