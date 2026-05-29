Hunter Group ASA Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hunter Group ASA Registered stellte am 28.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,79 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,110 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5739,05 Prozent auf 607,9 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -10,8 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at