Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
|
22.01.2026 13:14:43
Huntington Bancshares Inc. Announces Drop In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Huntington Bancshares Inc. (HBAN) reported a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $519 million, or $0.30 per share. This compares with $530 million, or $0.34 per share, last year.
Excluding items, Huntington Bancshares Inc. reported adjusted earnings of $618 million or $0.37 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.4% to $1.59 billion from $1.39 billion last year.
Huntington Bancshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $519 Mln. vs. $530 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.34 last year. -Revenue: $1.59 Bln vs. $1.39 Bln last year.
Aktien in diesem Artikel
|Huntington Bancshares Inc.
|14,95
|-6,41%
