Huntington Bancshares Inc. Announces Increase In Q3 Income, But Misses Estimates
(RTTNews) - Huntington Bancshares Inc. (HBAN) revealed a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year but missed the Street estimates.
The company's bottom line came in at $509 million, or $0.34 per share. This compares with $439 million, or $0.30 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.38 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 6.0% to $1.971 billion from $1.859 billion last year.
Huntington Bancshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $509 Mln. vs. $439 Mln. last year. -EPS: $0.34 vs. $0.30 last year. -Revenue: $1.971 Bln vs. $1.859 Bln last year.
