Huntington Bancshares Inc. Q3 Sales Increase

(RTTNews) - Huntington Bancshares Inc. (HBAN) released a profit for third quarter of $680 million

The company's earnings came in at $680 million, or $0.33 per share. This compares with $602 million, or $0.41 per share, last year.

Excluding items, Huntington Bancshares Inc. reported adjusted earnings of $843 million or $0.39 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 30.8% to $2.791 billion from $2.134 billion last year.

Huntington Bancshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $680 Mln. vs. $602 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.41 last year. -Revenue: $2.791 Bln vs. $2.134 Bln last year.