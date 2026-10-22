Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
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22.10.2026 12:38:43
Huntington Bancshares Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Huntington Bancshares Inc. (HBAN) released a profit for third quarter of $680 million
The company's earnings came in at $680 million, or $0.33 per share. This compares with $602 million, or $0.41 per share, last year.
Excluding items, Huntington Bancshares Inc. reported adjusted earnings of $843 million or $0.39 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 30.8% to $2.791 billion from $2.134 billion last year.
Huntington Bancshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $680 Mln. vs. $602 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.41 last year. -Revenue: $2.791 Bln vs. $2.134 Bln last year.
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