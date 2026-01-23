Huntington Bancshares legte Quartalsergebnis vor

Huntington Bancshares hat am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,30 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,39 USD, nach 1,22 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,48 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 11,85 Milliarden USD im Vorjahr.

