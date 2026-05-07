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07.05.2026 06:31:29
Huntington Ingalls Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Huntington Ingalls Industries hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem EPS von 3,79 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Huntington Ingalls Industries mit 3,79 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,10 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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