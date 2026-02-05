Huntington Ingalls Industries Aktie
WKN DE: A1JE8X / ISIN: US4464131063
|
05.02.2026 13:25:18
Huntington Ingalls Industries, Inc. Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) released earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $159 million, or $4.04 per share. This compares with $123 million, or $3.15 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 15.7% to $3.476 billion from $3.004 billion last year.
Huntington Ingalls Industries, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $159 Mln. vs. $123 Mln. last year. -EPS: $4.04 vs. $3.15 last year. -Revenue: $3.476 Bln vs. $3.004 Bln last year.
Nachrichten zu Huntington Ingalls Industries Inc.
Analysen zu Huntington Ingalls Industries Inc.
