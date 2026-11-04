Huntsman: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Huntsman gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD gegenüber -0,140 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Huntsman 1,72 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at