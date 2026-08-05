Huntsman Aktie
WKN: A0DQGM / ISIN: US4470111075
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05.08.2026 21:59:01
Huntsman CEO Peter Huntsman Buys 100,000 Shares for $981,000. What Does This Mean for Its Merger With Olin?
Chairman, President & CEO Peter R. Huntsman purchased ~100,000 shares of Huntsman Corporation (NYSE:HUN) on August 3, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($9.81); post-transaction value based on Aug. 3, 2026 market close ($10.02).Huntsman Corporation is a mid-cap specialty chemicals manufacturer with a market capitalization of $1.7 billion and a global workforce of 6,000 employees. The company maintains a diversified portfolio across polyurethane chemistry, performance products, and advanced materials, serving cyclical industrial markets with differentiated chemical solutions. Despite recent operational challenges reflected in TTM net losses, Huntsman's scale and market positioning within essential chemical supply chains provide a foundation for recovery as industrial demand normalizes.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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15.07.26
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29.04.26
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15.04.26
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16.02.26
|Ausblick: Huntsman gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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16.02.26
|Ausblick: Huntsman gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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