Huntsman Aktie

Huntsman für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DQGM / ISIN: US4470111075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 21:59:01

Huntsman CEO Peter Huntsman Buys 100,000 Shares for $981,000. What Does This Mean for Its Merger With Olin?

Chairman, President & CEO Peter R. Huntsman purchased ~100,000 shares of Huntsman Corporation (NYSE:HUN) on August 3, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($9.81); post-transaction value based on Aug. 3, 2026 market close ($10.02).Huntsman Corporation is a mid-cap specialty chemicals manufacturer with a market capitalization of $1.7 billion and a global workforce of 6,000 employees. The company maintains a diversified portfolio across polyurethane chemistry, performance products, and advanced materials, serving cyclical industrial markets with differentiated chemical solutions. Despite recent operational challenges reflected in TTM net losses, Huntsman's scale and market positioning within essential chemical supply chains provide a foundation for recovery as industrial demand normalizes.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Huntsman Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Huntsman Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Huntsman Corp. 8,75 -1,13% Huntsman Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen