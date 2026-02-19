Huntsman: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Huntsman hat am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,36 Milliarden USD – eine Minderung von 6,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,45 Milliarden USD eingefahren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,650 USD gegenüber -1,100 USD im Vorjahr verkündet.

Mit einem Umsatz von 5,68 Milliarden USD, gegenüber 6,04 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,85 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at