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18.03.2026 06:31:28
Huntwicke Capital Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Huntwicke Capital Group hat am 15.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Huntwicke Capital Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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