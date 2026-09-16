Huntwicke Capital Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Huntwicke Capital Group hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD gegenüber -0,140 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at