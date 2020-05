Huobi China spielt entscheidende Rolle in der Entwicklung des BSN

BEIJING, 7. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Das Interesse Chinas an der Blockchain-Technologie ist bereit für den nächsten Schritt, da das Servicenetz auf Basis der Blockchain (BSN) am 25. April seine kommerzielle Tätigkeit aufnimmt. Ziel dieses Netzwerkes ist, Firmen und Softwareentwickler in die Lage zu versetzen, sich an das BSN anzudocken und schnell und erschwinglich Anwendungen auf Grundlage der Blockchain zu schaffen.

Der chinesischen Regierung schweben eine Reihe von Anwendungsfällen des Blockchain-Infrastrukturnetzwerkes vor, dazu gehören Anwendungen bei intelligenten Städten, Identitätsregistrierung und Datenspeicherung. Im Zuge der Einführung dieses Netzwerkes wurde Huobi China als einer der vier grundlegenden Anbieter des Frameworks des BSN ausgesucht.

Dieses BSN ist nicht nur für den Betrieb in China gedacht. Es hat seine Effektivität und Tauglichkeit bewiesen, war in China skalierbar und wurde für den globalen Einsatz getestet. Zu den über 84 Städten, in denen das Netzwerk bereits im Probebetrieb ist, gehören Hongkong und Singapur.

Einem Dokument zufolge, das bei einer Pressekonferenz anlässlich der kommerziellen Einführung des BSN am 25. April öffentlich vorgestellt wurde, hat BSN über seine Telekom-Mitglieder 128 öffentliche Knotenpunkte in Städten geworben und rechnet damit, zum Ende des Jahres bis zu 200 mehr bereitzustellen.

Huobi China hat eines der Frameworks fertig gestellt, die bis Juli 2020 in das BSN integriert werden. Die Öffentlichkeit wird in Kürze Zugriff auf das Blockchain-Framework erhalten, das von Huobi China unterstützt wird.

Yuming Yuan, CEO von Huobi China, hat sich über das Projekt und dessen große Ziele geäußert und zudem über seine Sicht der Rolle von Huobi China.

„Die Tatsache, dass Huobi China als einer der vier grundlegenden Framework-Anbieter für das BSN berufen wurde, ist ein neuer Meilenstein. Wir erhalten damit Anerkennung als eine der führenden Firmen der Blockchain-Branche und unsere Kapazitäten für Forschung, Erzielung des Zuschlages für das Projekt und als enger Partner im Aufbau einer integrierten Blockchain-Struktur sind im BSN- Programm dringend notwendig", erklärte Yuming Yuan.

Es handelt sich um eine Unternehmung, die zuvor im globalen Maßstab nie verzeichnet wurde. Die Blockchain stößt in China auf wachsendes Interesse, was nicht zum ersten Mal festgestellt wird. Die Implementierung des BSN ist ein Zeichen dieses Ehrgeizes.

