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12.11.2026 06:31:28
Hup Seng Industries Bhd Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Hup Seng Industries Bhd Registered hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,61 Prozent auf 98,7 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 105,7 Millionen MYR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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