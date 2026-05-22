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22.05.2026 06:31:29
Hup Seng Industries Bhd Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Hup Seng Industries Bhd Registered hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 MYR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,55 Prozent auf 91,2 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,7 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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