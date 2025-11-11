Hup Seng Industries Bhd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hup Seng Industries Bhd Registered hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde mit 0,02 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 105,7 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 104,4 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at