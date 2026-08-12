Hup Seng Industries Bhd Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hup Seng Industries Bhd Registered hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,01 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84,8 Millionen MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 86,0 Millionen MYR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at