Hup Seng Industries Bhd Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hup Seng Industries Bhd Registered lud am 23.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Hup Seng Industries Bhd Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 MYR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 112,4 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,1 Millionen MYR in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,060 MYR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,070 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 394,67 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 395,35 Millionen MYR in den Büchern gestanden hatten.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,067 MYR und einen Umsatz von 394,70 Millionen MYR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at