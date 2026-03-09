|
Hurco Cos gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hurco Cos veröffentlichte am 06.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Hurco Cos hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,670 USD je Aktie gewesen.
Hurco Cos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
