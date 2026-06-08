Hurco Cos hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hurco Cos hat am 05.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,620 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 47,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hurco Cos 40,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at