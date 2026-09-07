Hurco Cos: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hurco Cos hat am 04.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 45,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at