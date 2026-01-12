Hurco Cos zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hurco Cos hat am 09.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 45,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 15,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hurco Cos 53,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,340 USD. Im Vorjahr waren -2,560 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 178,55 Millionen USD, gegenüber 186,58 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4,30 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at