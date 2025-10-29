Huron Consulting Group Aktie
WKN: A0DKTV / ISIN: US4474621020
|
29.10.2025 01:25:18
Huron Consulting Group Inc. Profit Advances In Q3
(RTTNews) - Huron Consulting Group Inc. (HURN) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $30.42 million, or $1.71 per share. This compares with $27.15 million, or $1.47 per share, last year.
Excluding items, Huron Consulting Group Inc. reported adjusted earnings of $37.37 million or $2.10 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.7% to $441.28 million from $378.09 million last year.
Huron Consulting Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $30.42 Mln. vs. $27.15 Mln. last year. -EPS: $1.71 vs. $1.47 last year. -Revenue: $441.28 Mln vs. $378.09 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huron Consulting Group Inc.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Huron Consulting Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Huron Consulting Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)