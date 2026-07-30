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30.07.2026 06:31:29
Huron Consulting Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Huron Consulting Group hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Huron Consulting Group ein EPS von 1,09 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,37 Prozent auf 475,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 411,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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