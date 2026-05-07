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07.05.2026 06:31:29
Huron Consulting Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Huron Consulting Group hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Huron Consulting Group 1,33 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 451,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Huron Consulting Group einen Umsatz von 404,1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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