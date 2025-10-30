Huron Consulting Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Huron Consulting Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Huron Consulting Group 1,47 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 441,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Huron Consulting Group 378,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at