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05.11.2026 06:31:28
Huron Consulting Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Huron Consulting Group hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Huron Consulting Group 1,71 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 491,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 441,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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