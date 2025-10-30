|
30.10.2025 06:27:39
Hurrikan 'Melissa': Trump ordnet Hilfe für Betroffene an
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat das Außenministerium wegen des verheerenden Hurrikans "Melissa" angewiesen, Unterstützung für die betroffenen Länder in der Karibik zu mobilisieren. US-Außenminister Marco Rubio habe ein regionales Katastrophenhilfeteam entsandt, darunter auch Such- und Rettungsteams. Sie sollen den Hilfsbedarf ermitteln und erste Such- und Bergungseinsätze unterstützen, wie das US-Außenministerium mitteilte. Man arbeite mit den Vereinten Nationen, Nichtregierungsorganisationen und den Regierungen der betroffenen Länder zusammen, um etwa Lebensmittel, Wasser, medizinische Hilfsgüter, Hygieneartikel und Notunterkünfte bereitzustellen, hieß es weiter./fsp/DP/zb
