HURXLEY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HURXLEY lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 31,67 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HURXLEY noch ein Gewinn pro Aktie von 19,68 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat HURXLEY 12,52 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,63 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at