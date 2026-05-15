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15.05.2026 06:31:29
HURXLEY hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
HURXLEY ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HURXLEY die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 13,09 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,420 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 13,40 Milliarden JPY gegenüber 12,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 80,24 JPY, nach 65,17 JPY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 52,43 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte HURXLEY 45,18 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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