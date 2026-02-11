HURXLEY legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HURXLEY gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 39,02 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 34,18 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat HURXLEY mit einem Umsatz von insgesamt 13,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at