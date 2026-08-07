HURXLEY stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HURXLEY hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 35,42 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 8,45 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HURXLEY im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,22 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at