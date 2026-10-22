Husqvarna A B präsentierte Quartalsergebnisse

Husqvarna A B hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Husqvarna A B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,70 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 SEK je Aktie gewesen.

Husqvarna A B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,20 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at