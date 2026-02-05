Husqvarna AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Husqvarna AB hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,34 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,950 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,46 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,43 Milliarden SEK.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 1,308 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 7,51 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,09 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Husqvarna AB 2,32 SEK je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 46,61 Milliarden SEK – eine Minderung um 3,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 48,35 Milliarden SEK eingefahren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 3,25 SEK belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 46,82 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at