Husqvarna AB präsentierte Quartalsergebnisse

Husqvarna AB hat am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,80 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,76 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,85 Prozent auf 14,38 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Husqvarna AB 15,28 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at