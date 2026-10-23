Husqvarna (spons ADRs) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Husqvarna (spons ADRs) äußerte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,45 Prozent zurück. Hier wurden 933,7 Millionen USD gegenüber 967,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at