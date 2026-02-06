Husqvarna (spons ADRs): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Husqvarna (spons ADRs) hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,29 USD gegenüber -0,360 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Husqvarna (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 789,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 785,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,630 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,440 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,75 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4,57 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at