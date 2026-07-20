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20.07.2026 06:31:29
Husqvarna (spons ADRs): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Husqvarna (spons ADRs) stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Husqvarna (spons ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,570 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Husqvarna (spons ADRs) im vergangenen Quartal 1,54 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Husqvarna (spons ADRs) 1,58 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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