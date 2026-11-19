Husteel veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -563,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 540,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 228,20 Milliarden KRW gegenüber 162,09 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at