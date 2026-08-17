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17.08.2026 06:31:29
Husteel stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Husteel präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 254,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 63,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Husteel im vergangenen Quartal 242,02 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Husteel 155,50 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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