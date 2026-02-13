Husteel verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Husteel hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -327,93 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Husteel ein EPS von -47,000 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Husteel im vergangenen Quartal 140,89 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Husteel 151,67 Milliarden KRW umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 233,16 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 397,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 723,07 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 612,49 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at