Husteel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Husteel hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 76,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Husteel ein Ergebnis je Aktie von -43,000 KRW vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Husteel in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 147,93 Milliarden KRW im Vergleich zu 154,01 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at